Iodonna.it - Carbossiterapia: 10 cose da sapere sul trattamento (che non è solo estetico)

Leggi su Iodonna.it

Laè uninnovativo che utilizza il gas anidride carbonica (CO2) nonper migliorare l’aspetto della pelle e contrastare la cellulite, ma anche per migliorare alcuni disturbi o disfunzioni che non c’entrano nulla (o poco) con l’estetica. Come stimolare la circolazione sanguigna e trattare la ritenzione idrica, la stanchezza e i segni dell’invecchiamento. Stanchezza, crampi e mal di testa? Forse è carenza di magnesio: ecco tutti i rimedi X Abbiamo raccolto gli studi internazionali più recenti sullache ne confermano i suoi numerosi benefici e ne abbiamo parlato con due professionisti: la Dottoressa Alessandra Patti, Direttrice Sanitaria del Centro Medico Forma Sana e il Dottor Pietro Carlomagno, Medico Ecografista, Nutrizionista e Medico