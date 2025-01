Lanotiziagiornale.it - Caos treni, Salvini la butta sul vittimismo: “La rete ferroviaria è sotto attacco”

Solito richiamo al complottismo, qualche solo minima ammissione di disagi e la negazione di una situazione che per il trasporto ferroviario italiano resta critica. Il ministro dei Trasporti, Matteo, nella sua informativa alla Camera sui disservizi degli ultimi mesi sullanon sembra volersi prendere le responsabilità dei problemi che hanno colpito i viaggiatori.fa un lungo elenco dei problemi registrati negli ultimi tempi e punta tutto sulla retorica, un po’ vittimista: “Un grande Paese come l’Italia non si fa e non si farà mai intimidire, lo dico perché da anni laè oggetto di attacchi. Abbiamo un quadro di esplosioni, incendi dolosi, incidenti, problemi elettrici. Problemi che, dopo le denunce e gli esposti, non si sono più verificati. Un’escalation preoccupante che non abbiamo mai volutolineare per senso di responsabilità, in attesa di raccogliere informazioni più precise”.