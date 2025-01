Sport.quotidiano.net - Calcio Prima categoria. Il Savarna allunga. Il Bagnacavallo rallenta la corsa

Leggi su Sport.quotidiano.net

decisamente in vetta alla classifica del girone G di, ilche approfitta dell’inizio di questo 2025 non positivo del: le due avevano concluso l’andata a braccetto con 29 punti ma i biancorossi hanno raccolto appena 1 punto, contro i 6 delvittorioso 2-0 col Fosso Ghiaia grazie ai gol dei soliti Otoe e Pasi (su rigore): tutto tra il 15’ e il 18’ del primo tempo e ora i due salgono rispettivamente a 10 e 9 gol nella classifica marcatori, lontani però dai 16 dell’implacabile Kampacci del Santa Sofia. Perde colpi, come detto, il, battuto 2-0 ad Alfonsine dall’Only Sport per i gol di Rei Nipolli (foto), con un gran tiro da fuori area e Selva in una gara dominata dai padroni di casa, autori anche di tre legni. Con questo successo l’Only Sport si avvicina alla salvezza diretta, pur restando in zona playout.