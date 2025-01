Zonawrestling.net - AEW: Ulteriori aggiornamenti sullo status di Britt Baker

Come vi abbiamo riportato in precedenza,sarebbe ormai ai ferri corti con l’AEW. Stando a quanto raccolto dai reporter nelle ultime settimane, ci sarebbe tanta frustrazione da parte del backstage e di Tony Khan nei confronti dell’ex AEW Women’s World Champion e questo sarebbe alla base delle mancate apparizioni on screen della. Ad offrirespunti di riflessione circa la situazione ci hanno pensato Dave Meltzer e Bryan Alvarez, sempre molto vicini a ciò che accade a Jacksonville.Durante il Wrestling Observer Radio, i due giornalisti hanno riportato diverse notizie interessanti.non sarebbe più un argomento ‘gradito’ all’interno del backstage, ma anche che sebbene ci siano delle verità circa i suoi atteggiamenti, le cose sarebbero state ingigantite oltre ogni ragionevole proporzione.