Addio Danilo ecco le alternative del Napoli | decisione presa

Calcionotizie – Ilha deciso come muoversi dopo la notizia sul mancato arrivo dichi sarà il centrale dei partenopei.per motivazioni familiari ha scelto il Flamengo al, una notizia che non ha fatto felici i tifosi azzurri che si sono ritrovati beffati. L’arrivo del centrale brasiliano sembrava imminente ma non se ne farà nulla. Ilinfatti aveva anche già proceduto per la cessione di Rafa Marin al Villareal ma adesso è tutto da rivedere. Antonio Conte vuole che il mercato fornisca ottimi innesti per la corsa scudetto finale.Il calciatore aveva un accordo di massima con gli azzurri e aveva anche parlato telefonicamente col mister Antonio Conte ma a quanto pare non è bastato.beffato dal brasiliano.: che beffa per gli azzurri, il brasiliano torna in patriaSvanisce all’improvviso la pista