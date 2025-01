Zonawrestling.net - WWE: John Cena svela il trailer di ‘What Drives You’, con ospiti Logan Paul e The Miz

si mette al volante in WhatYou, una nuova serie originale di Roku in cui accompagnacelebri in un viaggio attraverso le loro carriere, le difficoltà personali e i momenti più importanti della loro vita, il tutto a bordo delle loro auto preferite. Ildello show presenta alcuni nomi importanti, tra cui Travis Barker dei Blink-182, la star country Jelly Roll e le stelle della WWE,e The Miz.You can learn a lot about people from the car they drive and the things they like to do. Cool cars and great conversation – can’t beat it. See some the world’s biggest celebrities, athletes, and entertainers open up about what makes them who they are!#WhatYou is available. pic.twitter.com/7DZrgudGvy—(@) January 20, 2025 L’episodio di debutto vedeal volante cona Porto Rico, dove fanno un giro nella Ford Bronco die si confrontano sui momenti più alti e più bassi delle loro vite.