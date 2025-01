Anteprima24.it - VIDEO/ L’Avellino abbraccia Martin Palumbo

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ cominciata l’avventura condi. Dopo le visite mediche di rito a Villa Stuart a Roma, il centrocampista è arrivato in città. Ad attenderlo il presidente Angelo Antonio D’Agostino insieme all’amministratore unico Giovanni D’Agostino e il direttore sportivo Mario Aiello. Il classe 2002 saluta la Juventus Next Gen, dopo il gol vittoria su rigore con il Monopoli, per sposare il progetto irpino: contratto fino al 30 giugno 2028.con la compagine bianconera ha collezionato 92 presenze, con sei gol realizzati, di cui quattro nella stagione in corso.ha avuto l’opportunità anche di debuttare con la prima squadra quando in panchina c’era Massimiliano Allegri. Era il 16 maggio e il giocatore esordì nel corso della penultima giornata di campionato con la Lazio.