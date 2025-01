Liberoquotidiano.it - Tumori, Ue estende dostarlimab più chemio in prima linea per carcinoma endometrio

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 20 gen. (Adnkronos Salute) - La Commissione europea ha approvatoin combinazione con laterapia (carboplatino e paclitaxel) per il trattamento didelle pazienti adulte condell'rio avanzato o ricorrente, candidate alla terapia sistemica. Questa approvazione - si legge in una nota diffusa da Gsk - amplia la precedente indicazione della combinazione nell'Unione europea, includendo le pazienti che presentanocon capacità di riparazione del mismatch (Mmrp) e microsatelliti stabili (Mss), vale a dire circa il 75% delle pazienti con diagnosi di cancro dell', per le quali le opzioni di trattamento sono ancora limitate."Per lavolta - afferma Hesham Abdullah, Senior Vice President, Global Head Oncology, R&D, Gsk - tutte le pazienti con cancro dell'rio avanzato o ricorrente nell'Ue hanno un trattamento immuno-oncologico approvato che ha mostrato un beneficio di sopravvivenza globale statisticamente e clinicamente significativo.