Sinner il colpo che manda ai matti Rune | il danese umiliato ride per non piangere | Video

A un certo punto del match, a Holgernon resta che sorre amaramente.re per non, di fronte alla tenuta tecnica, atletica, psicologica ed emotiva di Jannik. Alla Rod Laver Arena, ottavi di finale degli Australian Open, l'azzurro numero 1 al mondo e detentore del titolo in carica mette in scena l'ennesima strabiliante recita di un fenomeno della racchetta, più forte dell'avversario ma soprattutto delle avversità, compreso un mezzo collasso dovuto a voltastomaco e vertigini che tra secondo e terzo set rischia seriamente di compromettere il suo primo slam di stagione. Siamo all'inizio del secondo parziale, dopo che la volpe di San Candido si è preso il primo abbastanza facilmente per 6-3. Il risultato è di 1-1, 40-30 per ilnumero 13 del rankint Atp al servizio.