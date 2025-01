Ilgiorno.it - Sfregiato dal branco davanti alla stazione di Porta Garibaldi: cinque condannati

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 20 gennaio 2025– La gup di Milano ha condannato in abbreviatoimputati mentre ne ha assolti altri tre per la violenta aggressione subita il 6 agosto 2023 nel piazzalelada un 19enne ucraino Danylo, che riportò un taglio dfronte al mento suturato in pronto soccorso con 80 punti. Gli otto imputati, tutti cittadini egiziani, che hanno scelto il rito abbreviato sono stati assolti dall'accusa di rapina. A esserecon pene fino a 3 anni, 9 mesi e 20 giorni di reclusione solo per l'accusa di lesioni personali gravi aggravate sono stati in. Inoltre per come stabilito dgiudice dovranno versare una provvisionale di risarcimento di 48 mila e 286 euro nei confronti della vittima. Sono stati invece assolti con la formula del non aver commesso il fatto altri tre giovani egiziani.