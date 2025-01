Oasport.it - Sci alpino, Coppa del Mondo Garmisch 2025: orari, tv, streaming. In programma discesa e superG femminile

Leggi su Oasport.it

Il prossimo fine settimana ladeldi scifa tappa in Germania per un altro weekend dedicato completamente alle prove veloci. Dopo la mitica Olympia delle Tofane, le donne-jet sono pronte ad affrontare un’altra storica pista del Circo Bianco come la Kandahar di, in quello che è un ritorno sulle nevi tedesche dopo quasi tre anni.Inci sono unaed une c’è chiaramente grande attesa in casa Italia, con i fari puntati su Sofia Goggia e Federica Brignone che si presentano tra le favorite per la vittoria in entrambe le gare. La bergamasca vanta addirittura quattro secondi posti atra il 2018 e il 2019, mentre la valdostana è stata l’ultima vincitrice sulla Kandahar nel 2022, trionfando ina pari merito con l’austriaca Cornelia Huetter.