Sanzionata e sequestrata la concessionaria auto di un noto tiktoker

Tempo di lettura: < 1 minutoLadidi un, in cui è stato scoperto un sistema per la manomissione del chilometraggio delle vetture usate, è statadalla Polizia Metropolitana di Napoli a Bacoli, in provincia di Napoli. Nellaè stata anche individuata un’vettura con targa polacca con il telaio contraffatto. Con l’ausilio dell’ufficio tecnico comunale, sono state riscontrate e sanzionate anche gravi difformità edilizie e commerciali, poiché il concessionario è risultato privo della licenza. Nell’ambito di controlli eseguiti a Bacoli e Casandrino la polizia metropolitana ha complessivamente sequestrato quattroe denunciato due persone, per vari reati, tra cui frode in commercio e riciclaggio dirubate. La Polizia Metropolitana è intervenuta anche nel Comune di Casandrino per bloccare un’attività illecita di sversamento di rifiuti ingombranti e elettrodomestici usati.