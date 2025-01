Ilrestodelcarlino.it - Sale e teatri, gli appuntamenti. La fuga di un lupo a Sant’Ilario

Stasera alla sala civica comunale, a Calerno di, al via eventi su libri e storie, a cura dl Gruppo Giovani del paese. Stasera alle 20,45 è in programma ‘LM15. La storia di unche finirà in Francia più di 1.000 chilometri dopo’, spettacolo di narrazione e musica che racconta una vicenda sorprendente capitata una ventina d’anni fa quando un automobilista scorse nella notte un’animale rannicchiato a terra al bordo della tangenziale di Parma. Si fermò credendo di soccorrere un cane, mentre si trattava di uno dei primi lupi scesi in pianura. Paolo Montanari, Andrea Gatti e Mario Ferraguti inseguono la storia di questo essere speciale, percorrono la sua strada – quella che da Parma arriva fino in Francia – per raccontare la storia di tutti i lupi d’Appennino e del loro rocambolesco ritorno, uno svolgimento che terrà incollati alla storia gli spettatori.