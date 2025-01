Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti a Bologna, cosa cambia nella raccolta e da quando

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 20 gennaio 2025 - In Valsamoggia, dal 5 maggioil servizio diallo scopo di migliorare quantità e qualità delladifferenziata Nei municipi di Castello di Serravalle e Savigno, la riorganizzazione delle isole stradali con la sostituzione progressiva di tutti i contenitori e l’introduzione dei cassonetti informatizzati per il conferimento deiindifferenziati, con apertura tramite Carta Smeraldo; Nei municipi di Bazzano, Crespellano e Monteveglio un aggiornamento del calendario e la sostituzione dei kit per laPorta a Porta, che verranno consegnati a casa agli utenti da parte degli operatori incaricati da Hera (è possibile delegare un vicino o altri al ritiro). Verrà introdotta la Carta Smeraldo per iindifferenziati e in tutto il territorio ci saranno novità nel conferimento di imballaggi di alluminio o acciaio (lattine), che andranno con la plastica e non più con il vetro.