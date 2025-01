Lanazione.it - Promozione

Int. Monsummano 0 San Giuliano 2 INTERCOMUNALE MONSUMMANO: Grasso, Alessiani, Robusto, Marseglia, Saquella (1’ st Ghimenti), Gemignani, Goti (40’ st Gabadoni), Dal Poggetto, Guarisa, Lanzilli, Natali (14’ st Drca). A disp. Bonciolini, Moncini, Perillo, Vitiello, Pecchia. All. Scintu. SAN GIULIANO: Giacobbe, Gremigni, Lici, Susini, Bozzi, Carani, Cantini (26’ st Bindi), Niccolai, Brega (22’ Bellucci, dal 47’ st Ghelardoni), Doveri G., Benedetti (40’ st Pasquini). A disp. Contini, Lorenzini, Doveri L., Chelucci, Nacci. All. Roventini. Arbitro: Briganti di Carrara. Marcatori: 31’ Bozzi, 44’ Benedetti. Nuova battuta d’arresto per l’Intercomunale Monsummano che cade contro la capolista San Giuliano. A decidere la contesa sono le due reti siglate da Bozzi e da Benedetti. La gara si mette bene per la capolista sin dalla prima frazione di gioco.