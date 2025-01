Thesocialpost.it - Morto Doug Shapiro, ex campione americano di ciclismo: il corpo ritrovato sulla spiaggia

Una tragica notizia ha colpito il mondo delstatunitense con il ritrovamento deldell’ex, avvenuto a Portuguese Beach, una località costiera nel Mendocino, California. Al momento, le circostanze della sua morte rimangono incerte, ma sembra che il 65enne ex ciclista possa essere caduto accidentalmente dalla scogliera vicina. Sono in corso accertamenti, e un medico legale sta collaborando per determinare le cause esatte del decesso.Domenica 19 gennaio, un abitante della zona di Main Street a Mendocino ha contattato i servizi di emergenza per segnalare il ritrovamento di unlungo la costa, che potrebbe essere stato causato da una caduta dalle scogliere sovrastanti. L’uomo ha avvisato i soccorritori che la personanon mostrava segni di vita e ha richiesto un intervento immediato.