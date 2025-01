Lanazione.it - Marmi profeta in patria. Scala il Petrarca con Papaleo e riporta il BarLume su Sky

Il poliziotto Cioni, alias Daniele, ha indossato di nuovo la sua divisa pronto a "dirimere" intrighi e misteri. Anno nuovo, nuova stagione de I Delitti del. Le commedie a tinte gialle di Sky Original, liberamente ispirate ai romanzi di Marco Malvaldi e trasformati in film dai registi Roan Johnson e Milena Cocozza. Pronti tre nuovi episodi. La prima puntata è andata in onda lunedì scorso, la seconda stasera dal titolo "Gatte da pelare. La terza e ultima, il 27 gennaio. Poliziotto, pardon, Cioni, quale è il segreto? "Il gruppo, non solo quello degli attori, ma anche del reparto tecnico, i costumisti, le truccatrici, l’aiuto regia. Ci conosciamo da 13 anni. Poi la location: Marciana Marina, è diventata un po’ parte di noi. E’ quasi come essere in vacanza, solite persone, soliti posti.