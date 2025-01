Oasport.it - LIVE Sonego-Tien 6-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’azzurro conquista il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-RUNE DALLE 4.001-0 Game. Non passa la risposta di rovescio di, che torna ora alla battuta.40-30 Il nastro complica la vita al giovane americano.40-15 Non rientra il rovescio in back di Lorenzo.30-15 Ottima accelerazione con il rovescio incrociato del.30-0 Prima vincente.15-0 Sulla riga il dritto in uscita dal servizio dello statunitense.SECONDO SET6-3SET! In corridoio il dritto lungolinea di. Termina qui ilparziale.AD-40 SET POINT. Solita prima esterna da destra che fa male al mancino americano.40-40 Impatta benissimo la risposta di dritto.AD-40 SET POINT. ACE! Quinto ACE del.40-40 Attacco da lontanissimo dell’italiano, che manda out una difficilissima volèe.