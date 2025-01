Oasport.it - LIVE Sonego-Tien 6-3 6-2 3-6 6-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: continua il sogno del piemontese

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-RUNE DALLE 4.0008:08 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.08:07 Prestazione solidissima di, che ha servito 20 ACE ed il 66% di prime, trovando il 90% dei punti. 4 ACE e 7 doppi falli per un provato, in netta difficoltà con la seconda dalla quale ha ricavato appena il 32% dei punti.08:05 Per la seconda volta nella storia l’Italia piazza due tennisti ai quarti degli. Jannik Sinner e Lorenzoeguagliano sempre Sinner e Matteo Berrettini che ci erano riusciti nel 2022.LORENZOb. LEARNER6-3 6-2 3-6 6-1! Finisce qui, con la risposta di rovescio dell’americano che si spegne in rete.