Oasport.it - LIVE Sonego-Tien 6-3 6-2 1-4, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’americano prova a reagire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-RUNE DALLE 4.004-1 Game. Servizio e dritto vincente dello statunitene.AD-40 Altro servizio vincente di.40-40 Prima esterna vincente del californiano.40-AD Palla del controbreak. Dritto lungolinea vincente del piemontese.40-40 Il nastro rende vincente la risposta di, che chiede scusa.AD-40 Servizio e dritto a segno per.40-40 Prima vincente.40-AD Palla del controbreak. Favoloso dritto inside in vincente dell’italiano.40-40 Arriva la stecca di dritto dell’azzurro. Parità.30-40 Palla del controbreak. Non passa il dritto difensivo del californiano.30-30 Peccato. Lorenzo entra nello scambio ma perde il controllo del rovescio.15-30 Doppio fallo a metà rete del