Oasport.it - LIVE Sinner-Rune 6-3, 3-6, 6-3, 0-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’azzurro spacca la rete, partita interrotta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-TIEN DALLE 4.30NON STA BENE NEL TERZO SET: IL MEDICAL TIME-OUTCHIEDE IL FISIOTERAPISTA: IL SORRISO IRONICO DI7.09 Si ricomincia per davvero conin battuta. Siamo a 2 ore e 43 minuti effettivi di(dunque non è conteggiata questa pausa di 20 minuti).7.06 I giocatori tornano in campo ed effettuano un breve riscaldamento. E’ previsto da regolamento per le pause superiori a 15 minuti.L’interruzione ha già superato i 16 minuti.7.05 Ricomincia laconin battuta.7.03 Forse ci siamo, il gancio è stato fissato nuovamente.7.01 A chi farà meglio questa pausa? Forse ad entrambi. Anchene aveva bisogno, dopo tutto quello che ha passato.6.57 Ricordiamo che il gioco è fermo perché, con la prima di servizio, ha colpito la, provocandone la rottura del gancio inferiore.