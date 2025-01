Il Gorgonzola non risolleva le sorti del Bisonte Firenze | ancora un ko

Leggi su Corrieretoscano.it

IgorNovara – Il1-3 (23-25, 25-22, 25-18, 27-25)IGORNOVARA: Villani 1, Bosio 6, Bartolucci ne, De Nardi, Fersino (L1), Alsmeier 16, Ishikawa 24, Mims 14, Bonifacio ne, Aleksi? 9, Mazzaro ne, Tolok (L2) ne, Squarcini 6. All. BernardiIL: Acciarri 2, Malual 20, Butigan 6, Leonardi (L1), Battistoni 1, Giacomello, Nervini 11, Baijens 12, Lapini (L2) ne, Cagnin 5, Agrifoglio 1, Davyskiba 10. All. BendandiARBITRI: Papadopol – SalvatiNOTE: durata set: 28?, 27?, 25?, 33?; muri punto: Novara 7, Il7; ace: Novara 8, Il5.NOVARA – Si allunga la striscia negativa deluna volta Ildeve mangiarsi le mani per un’occasione sprecata: contro una Novara in difficoltà a causa delle assenze e della stanchezza accumulata, ma trascinata da una sontuosa Ishikawa (Mvp con 24 punti e il 51% in attacco per una delle tante ex di turno), le bisontine hanno dato l’impressione di poter portare la partita quantomeno al tie break, e hanno avuto anche due occasioni per farlo nel quarto set, ma alla fine tornano a casa senza punti, recriminandouna volta per i troppi errori sia in attacco (13, compresi i due che hanno regalato la partita alla Igor, più 7 murate subite) che in battuta (10, compreso uno sul primo set point nel quarto).