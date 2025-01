Movieplayer.it - Il Conte di Montecristo, Michele Riondino: "La vendetta è diventata un elemento istituzionale e contemporaneo"

Leggi su Movieplayer.it

Nel terzo e quarto episodio della serie arrivano, Lino Guanciale, Gabriella Pession, Nicolas Maupas. Li abbiamo incontrati insieme al regista per farci raccontare il dietro le quinte della serie. Ogni lunedì in prima serata su Rai1. Fin dalle prime sequenze è chiaro come Ildidi Rai1 sia una grande co-produzione italo-francese. Proprio per questo, sono stati coinvolti anche attori nostrani, che fanno il loro ingresso nel terzo e quarto episodio. Abbiamo avuto l'occasione di intervistarli, insieme al regista danese, all'Ambasciata di Francia a Roma: una location che cattura subito per la propria magnificenza e che infatti è stata utilizzata anche come location della miniserie. Un luogo che enfatizza una trasposizione decisamente ambiziosa. Ildi: una serie attuale ed istintiva Una storia diancora attuale, che ha ancora molta presa sul .