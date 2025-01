I bulli rubano ad un 14enne costosissime scarpe i genitori protestano ma la risposta della scuola è scioccante | È colpa vostra!

Leggi su Dayitalianews.com

Un ragazzino di 14 anni di Valdobbiadene, in provincia di Treviso, per mesi ha messo da parte i soldi delle paghette e racimolati con piccoli lavoretti per acquistare un paio di sneaker molto costose, ma i suoi sacrifici sono evaporati in un amen. Nella palestrainfatti alcunile hanno rubate e così il ragazzino, oltre al furto subito, è dovuto tornare a casa scalzo. Ifuriosi si sono presentati dal personale scolastico per protestare, ma laè stata sconcertante: “Lache gli avete permesso di venire acon dellecosì costose”. Unache ha letteralmente spiazzato ie anche ilche, come riportato dal Corriere del Veneto, non parla quasi più con nessuno per la rabbia e la frustrazione. Di denunce non ne sono arrivate ancora ai carabinieri, ma la vicenda rimbalza da ore sui social network.