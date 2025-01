Oasport.it - Golf, Sepp Straka fa suo il The American Express. 3º titolo per l’austriaco, Manassero 43esimo

È bastato un ultimo giro in 70 colpi aper fare suo il The(500 punti FedEx Cup e 8.8 milioni di dollari)., forte del vantaggio acquisito giá dopo 54 buche, ha giocato in maniera conservativa ed è riuscito a portare a casa la terza vittoria sul Tour.Il risultato finale (-25, con due soli bogey in tutti e 4 i giorni) ha visto il campione della Ryder Cup chiudere avanti di due colpi su Justin Thomas (ottimo parziale di -6 nel quarto round) e di 3 lunghezze su Justin Lower e Jason Day, fermi a -22. L’australiano, in particolare, ha giocato bene durante tutta la settimana, limitando gli errori e portandosi nella parte alta della classifica fin dal venerdì di gioco. Grazie al risultati ottenuto al Theha guadagnato l’accesso a tutti i Signature Events dell’anno, ai Majors e al The Players.