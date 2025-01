Lapresse.it - Gaza, polizia di Hamas dispiegata in tutta la Striscia dopo il cessate il fuoco

Le forze digestite dasono state dispiegate indall’inizio delilcon Israele. Gli agenti in uniforme sono stati posizionati nelle strade del sud e del nord dellaper mantenere la gente al sicuro e per facilitare la distribuzione degli aiuti umanitari. Il ministero degli Interni, che supervisiona ladi, ha affermato che le forze e i funzionari collaborano con altre agenzie governative e municipali. Verranno intensificati gli sforzi per ripristinare l’ordine e attivare tutti i servizi che le agenzie del ministero forniscono ai residenti.