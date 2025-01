Ilpiacenza.it - Frontale tra un autobus e un'auto, un ferito

Incidente senza gravi conseguenze nel pomeriggio del 20 gennaio a Pontenure. In località Ferriera lungo la Provinciale 53 di Muradolo, per cause al vaglio della Polstrada, si sono scontrati frontalmente une un'. Quest'ultima è finita fuori strada e il conducente ha riportato lievi.