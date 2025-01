361magazine.com - Fitboxing ancora in tendenza: la disciplina tra le più apprezzate

L’indagine sui trendL’industria del fitness continua a crescere, evolvendosi con nuove tendenze che rispondono alle esigenze di un pubblico sempre più attento al benessere fisico e mentale. Secondo l’indagine “Worldwide Fitness Trends” dell’American College of Sports Medicine (ACSM), tra i trend più rilevanti per il 2025 figurano allenamenti tradizionali per la forza, attività ad alta intensità (HIIT) e esercizi orientati al miglioramento della salute mentale.Patricia Sala, trainer presso Brooklyn, sottolinea come queste tendenze riflettano i punti di forza dellache si conferma tra le più. “Gli allenamenti tradizionali per la forza, le attività HIIT e gli esercizi per il benessere mentale sono centrali anche nella nostra proposta. Questo dimostra come il settore stia rispondendo a una domanda crescente di attività che uniscono efficacia, divertimento e supporto al benessere globale,” evidenzia Sala.