Dumfries fa ricredere tutti | adesso è lui l’attaccante in più dell’Inter!

San Siro urla ancora il nome di Denzel. Chi si sarebbe aspettato un rendimento così dell’olandese?è lui la soluzione offensiva in più per l’Inter di Simone Inzaghi.IL VATE – Simpaticamente soprannominato “Il Vate” sui social network, Denzelfa letteralmente impazzire i tifosi interisti. Colui che non è mai riuscito davvero del tutto ad entrare nelle grazie della tifoseria nerazzurra, anche per via di stagioni costituite da luci ed ombre e prestazioni non sempre convincenti, fanel 2025. A dir la verità, già nel finale del 2024 l’olandese ha dimostrato di essere in forma, tornando ad essere quasi sempre la prima scelta di Simone Inzaghi sulla fascia destra. Contro l’Empoli arriva la conferma: èin più di cui l’Inter, spesso, sembra aver bisogno quest’anno.