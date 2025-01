Lanazione.it - Doppia spaccata con un tombino. Colpo all’Apuan bar e dal barbiere

Allarme furti nelle attività commerciali di Avenza, ormai è un’escalation di cui nessuno a memoria. A questo punto è chiaro che si tratta di nuovo dei soliti malviventi. Nella notte tra sabato e domenica i ladri usando unhanno fatto irruzione dapprima nella barberia di via Sforza e in seconda battuta al bar Apuan di via Toniolo angolo via Sforza. Ilè stato preso da un chiusino poco distante e usato per mandare in frantumi le porte vetrate delle due attività. Secondo quanto riferito dai residenti verso mezzanotte e mezza si sarebbe udito un rumore sordo, ma quasi tutti hanno pensato a un incidente sul vicino viale XX Settembre. Anche stavolta come nel caso della pasticceria Serena i ladri per infrangere la porta a vetri hanno usato unpreso dalla strada. E anche in questi due casi sono stati più i danni alle attività che il bottino racimolato.