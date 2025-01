.com - Bawe Island By The Cocoon Collection entra in Serandipians

by The, la nuova oasi di lusso sostenibile inaugurata nel luglio 2024 a Zanzibar, è ufficialmenteta a far parte della prestigiosa rete di.Questa inclusione segna un’importante tappa nel percorso del resort, che si conferma come destinazione esclusiva per viaggiatori alla ricerca di esperienze uniche, personalizzate e di alta qualità.rappresenta il primo e unico “one, one resort” a 5 stelle di Zanzibar, un luogo dove il lusso incontra la sostenibilità in un contesto naturale mozzafiato. Con una superficie di oltre 30 ettari e sole 70 ville eleganti, il resort offre privacy assoluta e un design contemporaneo che fonde influenze africane chic con il comfort più sofisticato. Ogni villa è dotata di giardino privato, piscina e un servizio di maggiordomo esclusivo con chef a disposizione, garantendo ai suoi ospiti un’esperienza di soggiorno unica e personalizzata.