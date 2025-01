Lapresse.it - Axa Italia: accelera su Piano Strategico ‘Unlock the Future’ con nuove nomine

Leggi su Lapresse.it

“Il Gruppo assicurativo Axaprosegue con slancio nel percorso tracciato dal nuovo2024-2026, decisa a cogliere le numerose sfide ed opportunità offerte dall’attuale contesto di mercato in rapida evoluzione e continuare a crescere in, uno dei Paesi chiave del Gruppo“.LeLo comunica Axain una nota. Alla guida della Direzione Life and Savings delle imprese assicuratrici del Gruppo viene nominato Andrea Veltri, 55 anni, laurea in Economia Internazionale, con alle spalle una solida esperienza nel campo dei servizi finanziari e del mondo assicurativo, coniugando conoscenza tecnica e visione strategica, con una vocazione nella gestione di progetti straordinari, start up e integrazioni.Veltri, una lunga carriera nel Gruppo BNP Paribas dove ha guidato l’intera filiera Finanziamenti e Protezione di BNL, assumendo poi la responsabilità di quella Investimenti e successivamente della JV Investment solutions che federava le legal entities BNP del mondo Investimenti.