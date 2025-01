Thesocialpost.it - Australian Open, Sonego nella storia: batte Tien e vola ai quarti

Lorenzoentradel tennis italiano, raggiungendo per la prima volta idi finale degli. Con lui, l’Italia celebra la presenza di due azzurri tra i migliori otto del torneo maschile di Melbourne, un evento raro accaduto solo nel 2022, quando Jannik Sinner e Matteo Berrettini conquistarono questo traguardo.La vittoria su Learnerha sconfitto in quattro set il giovane talento americano Learner, appena 19 anni, con un punteggio netto di 6-3, 6-2, 3-6, 6-1 in 2 ore e 23 minuti. Una prestazione fantastica che ha messo in evidenza la maturità e l’esperienza del torinese, pregi che sono risultati decisivi contro l’esuberanza del suo avversario Next Gen. Da sottolineare comeprovenisse da una clamorosa vittoria contro Daniil Medvedev, conclusa al tie break del quinto set dopo un’estenuante maratona.