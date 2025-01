Aggressione e lesioni ai poliziotti dopo le molestie arrestato 37enne

Leggi su Dayitalianews.com

La notte scorsa la Polizia di Stato haun uomo di 37 anni, già noto alle forze di polizia, per, resistenza, violenza ea pubblico ufficiale e detenzione di oggetti atti ad offendere. Verso l’una e un quarto della notte, infatti, a seguito di richiesta di aiuto giunta presso la centrale operativa, alcuni equipaggi della Sezione Volanti in servizio di controllo del territorio, sono stati inviati a Lecce presso un appartamento posto al piano terra con affaccio su strada, dove era stata segnalata la presenza di un soggetto italiano che stava dando in escandescenze e stava inveendo contro la porta di ingresso del suddetto appartamento. Giunti sul posto, gli agenti hanno contattato il richiedente, nonché proprietario dell’appartamento, il quale raccontava che, pochi minuti prima, una persona di sua conoscenza aveva bussato incessantemente e con irruenza alla porta di casa pretendendo di entrare.