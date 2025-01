Metropolitanmagazine.it - 3 sequel del franchise di Alien che non hanno mai visto la luce

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Essendo uno deidi film di fantascienza più popolari nella storia del cinema, la serieè piena di molti capitoli controversi, senza considerare i famigerati filmvs. Predator. E, nella storia del, si sono alternati diversi, alcuni riusciti altri decisamente meno. Combattere contro l’eredità di due capisaldi del cinema sci-fi comee il suo seguito direttos non era e non è decisamente facile.: Romulus potrebbe non passare alla storia del cinema come un grande classico, ma è stato uno dei migliorineldi. Il film ha avuto successo rimanendo fedele a ciò che ha reso grandi i primi due film, offrendo comunque il suo tocco unico. Negli ultimi quattro decenni, diversiditentato di fare proprio questo, ma i progetti non sono riusciti a superare la fase di sviluppo iniziale per un motivo o per l’altro.