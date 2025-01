Tvplay.it - Tutto facile per Lazio, Verona ko per 0-3: riparte la corsa Champions

Da pochi minuti è terminata la partita tra ildi Zanetti e ladell’ex Baroni con il risultato di 0-3 a favore degli ospiti.Pronti, via e lamette subito le cose in chiaro. I biancocelesti passano in vantaggio al 2? con il colpo di testa di Gigot su calcio d’angolo battuto dall’ex Mattia Zaccagni sulla destra.perko per 0-3:la(LaPresse) tvplay.itIl, appena due minuti dopo, risponde con il tiro di Tengstedt: Provedel centrato in pieno. La, però, domina il campo dello Stadio Bentegodi, visto che prima è pericolosa con Castellanos (tiro a lato) e poi segnano la rete del doppio vantaggio con un bel break di Dia.Dopo una conclusione di Isaksen parata sul primo palo da Montipò, quindi, ilfinalmente si sveglia.