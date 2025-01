Justcalcio.com - TS – “Mercato? Le cose si fanno come Dio comanda. Sola una cosa è oggettiva”

2025-01-19 00:15:00 Torino, l’ultimo titolo di TS:BERGAMO – Grande vittoria esterna per il Napoli capolista che sbanca Bergamo battendo l’Atalanta 3-2 e rafforzando il suo primato (50 punti). Le parole di Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport nel post-partita: “L’avevo detto anche in conferenza, questa è una squadra che è cresciuta, è cresciuta tanto. Non dimentichiamo che due mesi e mezzo fa l’Atalanta è venuta in casa nostra a darci tre gol. Oggi penso che sia stata una partita diversa sotto tutti i punti di vista. L’avevo detto anche in conferenza post partita, ho detto vedremo poi al ritorno, anche se non mi aspettavo di giocare così presto contro l’Atalanta dopo solo due mesi e mezzo.Questa è una squadra che è cresciuta tanto e soprattutto mi piace sottolineare anche nelle difficoltà.