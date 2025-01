Sport.quotidiano.net - Testa a testa per il primato in Promozione. Mesola col Consandolo, la Comacchiese rischia

Leggi su Sport.quotidiano.net

La(ore 14.30) difenderà ilin classifica conquistato mercoledì nel recupero con il Faro in trasferta, sarà infatti a Borgo Tossignano, nello scontro al vertice con una pretendente per la vittoria finale: la Valsanterno. "All’andata avevamo vinto – ricorda capitan Kevin Centonze – eravamo andati sotto per un errore difensivo, poi avevamo reagito e dominato fino al 3-2 finale. La vittoria a Gaggio speriamo rappresenti la svolta per un girone di ritorno ricco di soddisfazioni". Indisponibili per squalifica proprio Centonze e il difensore centrale Temporin. L’altra capolista, il, riceve in riva al Po il. "E’ una squadra ostica – sostiene il direttore sportivo castellano Edoardo Biondi – ha un bravo allenatore, che ci conosce bene, tra l’altro domenica era a Casumaro a vederci all’opera".