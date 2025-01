Cityrumors.it - Slitta la tregua a Gaza: i motivi e cosa succede ora

Il cessate il fuoco non è arrivato. Netanyahu ha confermato la decisione di proseguire con i propri attacchi fin quando Hamas non farà unaI palestinesi aspettavano con ansia e trepidazione le 8:30 di questa domenica 19 gennaio per il cessate il fuoco deciso nei giorni scorsi, ma latanto attesa non è arrivata. Netanyahu, infatti, ha confermato che fin quando Hamas non farà unaben precisa gli attacchi continueranno.la: iora (Ansa) – cityrumors.itDa parte di Hamas sono arrivate rassicurazioni e nel giro di poco tempo si dovrebbe arrivare finalmente al cessate il fuoco. Ma per il momento laè rimandata e ancora non si sa di quanto. I palestinesi sperano di poco. Molto dipenderà da questo ultimo terreno di scontro che ha messo in forte bilico un accordo trovato nei giorni scorsi ed esaltato dallo stesso Trump.