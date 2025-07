Osimhen Galatasaray | a che punto siamo nella trattativa per l’obiettivo della Juventus in Turchia Prossime ore decisive il motivo che sta ‘frenando’ la fumata bianca

La trattativa tra Victor Osimhen e il Galatasaray si avvicina a un punto di svolta, con le prossime ore ritenute decisive. Tuttavia, un ostacolo inatteso sta frenando la fumata bianca, creando suspense e attesa tra i tifosi. La questione riguarda dettagli ancora da definire tra le parti, che potrebbe influenzare il futuro dell’obiettivo della Juventus in Turchia. Resta da capire quale sarà l’esito finale di questa intricata operazione.

Osimhen Galatasaray: qual è la situazione relativa al passaggio dell'obiettivo Juve in Turchia. Prossime ore decisive, il motivo. Proprio quando il ritorno di Victor Osimhen al Galatasaray sembrava a un passo dalla conclusione, la trattativa subisce un rallentamento. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Nicolò Schira, l'operazione da 75 milioni di euro tra il Napoli e il club turco è attualmente in una fase di stallo. A bloccare tutto sarebbero alcuni problemi legati alle condizioni di pagamento richieste dal club di De Laurentiis. L'ultimo scoglio: le garanzie bancarie richieste dal Napoli.

Osimhen glissa: I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

Osimhen-Galatasaray: trattativa calda a Milano! Il vicepresidente operativo del Galatasaray, Abdullah Kavukçu, è sbarcato a Milano per accelerare l'operazione Victor Osimhen, vero grande obiettivo del club turco in questa finestra di mercato.

Juventus, i retroscena del fallimento della trattativa per Osimhen - TuttoSport ha ricostruito le motivazioni che hanno portato la Juventus a rinunciare all'acquisto di Victor Osimhen.

Osimhen ai saluti, torna al Galatasaray. In arrivo 75 milioni - Il pagamento della clausola avverrà in cinque rate e non in due ma con un piano di garanzie bancarie per blindare l'operazione.