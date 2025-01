Papa | grazie ai mediatori per Gaza Possibile due popoli e due Stati

Leggi su Ildenaro.it

Città del Vaticano, 19 gen. (askanews) –Francesco è tornato a “ringraziare i” per la tregua a. Nel corso di una lunga intervista alla strasmissione “Chwe tempo che fa”, il pontefice ha poi aggiunto di credere alla possibilità di giungere in Medio Oriente alla soluzione dei “duee due”. “La possibilità c’è, ed è l’unica soluzione”, ha poi aggiunto. “Ma c’è la disponibilità da alcuni al ‘si’, altri ‘no’: Ma vanno convinti. Ma per la pace ci vuole coraggio”. L'articoloaiperduee dueproviene da Ildenaro.it.