Quotidiano.net - Palestinesi verso la libertà, capi di Hamas e jihadisti: nella lista i big del terrore

Leggi su Quotidiano.net

Tel Aviv, 20 gennaio 2025 – Il servizio carcerario israeliano ha iniziato ieri i preparativi logistici per la liberazione di circa 1.800 detenutiprima fase di 42 giorni. Si tratta di 737condannati per aver organizzato o co mp iuto attentati terroristici (fra di essi 300 ergastolani) e altri 1.167, catturati dall’esercito a Gaza nei 15 mesi di operazioni militari ma non processati. Restano in carcere i membri della Nukhba: l’unità di elite diresponsabili delle stragi del 7 ottobre. Oggi saranno liberati 65 minori e donne: fra cui Khalida Jarrar (dirigente del Fronte Popolare) e Abla Saadat (moglie del leader del ‘Fronte popolare’ Ahmed Saadat, all’ergastolo per l’assassinio di un ministro israeliano). epa11826853 Palestinians react to news of a ceasefire agreement with Israel, in Deir al Balah, central Gaza Strip, 15 January 2025.