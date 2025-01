Mistermovie.it - Mister Movie | Data di Uscita di CLOUD di Kiyoshi Kurosawa

Il regista giapponese esplora l’oscurità della vita digitale in un thriller innovativo che sfida le convenzioni del genere.Rivoluziona il Thriller Poliziescoclass="wp-block-heading">Il nuovo film di, promette di catturare l’attenzione di spettatori di tutto il mondo, grazie alla sua trama intrigante e alla sua visione unica del thriller poliziesco. Il regista, noto per opere come Cure e Pulse, ha firmato un film che rompe gli schemi, portando sul grande schermo una riflessione inquietante sulla violenza nascosta nei recessi digitali della nostra società.Un Viaggio Oscuro e Moderno nel Giappone Digitalesegue la storia di Yoshii, un giovane coinvolto nel commercio online, che si ritrova inaspettatamente al centro di una serie di eventiiosi che minacciano la sua vita.