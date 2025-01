Juventusnews24.com - Mbangula Juventus, il gol al Milan vale un record. Primo in questa speciale classifica: il dato

di RedazioneNews24, il gol messo a segno contro ilgliun nuovo. E' ilin: i dettagliTorna a vincere la, che all'Allianz Stadium batte per 2-0 ilgrazie ai gol die Weah a metà del secondo tempo. E la rete che ha sbloccato la garaun piccoloal belga.All'età di 21 anni e 2 giorni, infatti, l'esterno è diventato il più giovane giocatore di nazionalità sportiva non italiana a segnare con la maglia dellacontro ilin Serie A. Un'altra bella soddifazione per lui.