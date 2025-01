Ilrestodelcarlino.it - Lukaku formato Conte, anche Gasp si inchina

ATALANTA2NAPOLI3 ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini (38’ st Brescianini); Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri (22’ st Zappacosta); Samardzic (32’ st Pasalic); Retegui (23’ st De Ketelaere), Lookman (32’ st Zaniolo). (28 Rui Patricio, 31 Rossi, 2 Toloi, 27 Palestra, 6 Sulemana). All.:erini. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano (36’ st Mazzocchi),(39’ st Simeone), Neres (28’ st Spinazzola). (14 Contini, 96 Scuffet, 16 Rafa Marin, 6 Gilmour, 15 Billing, 29 Hasa, 26 Ngonge, 81 Raspadori). All.:. Arbitro: Colombo di Como. Reti: nel pt 16’ Retegui, 27’ Politano, 40’ McTominay; nel st 10’ Lookman, 33’. Note: angoli: 2-1 per l’Atalanta. Recupero: 1’ e 4’ Ammoniti: Neres, Djimsiti, Ruggeri, Scalvini e Hien per gioco falloso,e McTominay per comportamento non regolamentare.