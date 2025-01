Ilrestodelcarlino.it - Lotta a degrado e sporcizia in Galleria Mazzini e via Cantoni a Forlì

, 19 gennaio 2025 – Un quartiere in bilico tra un’idea di ripresa e l’etichetta di ghetto, tra le botteghe degli artigiani e i colori dell’etnico, tra antichi problemi di parcheggi e nuove tendenze da happy hour infinito. Passeggiare in via Achillee nella, con annessi vicoli e vicoletti, è un tuffo tra la cronaca del malessere sociale e la resilienza degli abitanti che si adattano al cambiamento. È di poco tempo fa l’annuncio, in grancassa, da parte dell’amministrazione comunale, dell’installazione di cancelli per chiudere, almeno di notte. “Ah, ma come? Io devo rientrare a casa. Credevo fossero dei dissuasori perché non passassero le biciclette: come li hanno messi nei portici della piazza”. Problema comune quello dei velocipedi, come fa notare un anziano che entra in quell’anfratto buio, che è la, per poter raggiungere il portone di accesso agli appartamenti sovrastanti.