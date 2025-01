Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Nicholls/Patten, Australian Open 2025 in DIRETTA: cambia il programma sulla 1573 Arena

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.40 Èto nuovamente ilcari amici di OA. Il match tra Birrel/Smith-Schhurs/Puetz è stato spostatoMargaret Court. L’incontro traè il prossimoma non inizierà prima delle 8.30 per permettere adun po’ di riposo dopo l’incontro di doppio con Jasmine Paolini.6.57 Buongiorno amici di OA Sport. Alle 7.30 inizierà il match tra Birrell/Smith-Schuurs/Puetz. A seguire la coppia azzurra.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro tra, partita valevole per gli ottavi di finale del torneo di doppio misto degli. Prosegue la marcia del duo azzurro che si è presentato a questo torneo in qualità di testa di serie numero 1 e coppia da battere.