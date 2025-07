Roma Abraham sbarca in Turchia | come scatta il riscatto con il Besiktas

La Roma si prepara a una svolta decisiva sul mercato: Abraham sbarca in Turchia, ma come si sbloccherà il riscatto con il Besiktas? Con l'apertura ufficiale della sessione estiva, i giallorossi devono muoversi con intelligenza per rafforzare la rosa e puntare alla Champions. Frederic Massara si trova al centro di questa sfida, tra trattative delicate e plusvalenze da risolvere, con 15 milioni di euro già impegnati in gioco. La strategia è tutta da definire.

Si è ufficialmente aperta la sessione estiva di calciomercato e per la Roma è tempo di cominciare a fare sul serio. I giallorossi sanno di trovarsi di fronte ad una finestra di trattative estremamente delicata, per costruire una rosa in grado di qualificarsi in Champions League. Il direttore sportivo Frederic Massara dovrà operare di fino, dopo aver risolto il problema legato alle plusvalenze. Già, perché i 15 milioni di euro sono stati incassati dalla cessione di un calciatore che non sarebbe rientrato nel progetto di Gian Piero Gasperini. Stiamo parlando di Tammy Abraham, tornato dal prestito al Milan in cui non ha lasciato il segno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Abraham sbarca in Turchia: come scatta il riscatto con il Besiktas

In questa notizia si parla di: roma - abraham - sbarca - turchia

Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre - Il calciomercato della Roma si infuoca con l'interesse del Besiktas per due protagonisti giallorossi: Tammy Abraham e Zeki Celik.

https://milannews24.com/abraham-milan-mercato-roma-besiktas/… Abraham Milan L'inglese lascia la Serie A Vai su X

Inter, ecco Luis Henrique: oggi sbarca a Milano, domani la firma ? Il secondo rinforzo dell’Inter arriverà oggi a Milano: è Luis Henrique, classe 2001, esterno a tutta fascia. Sbarco previsto nel pomeriggio e poi solito iter burocratico: firma, visite mediche, st Vai su Facebook

Abraham ceduto al Besiktas: la Roma mantiene una prelazione. Ecco quando scatta l'obbligo di riscatto a 13 milioni; Roma, svolta in uscita: Abraham al Besiktas, ci siamo. Operazione da 20 milioni; Abraham, l'inglese ex Milan lascia la Serie A.

Roma, Abraham sbarcato a Istanbul: “Orgoglioso di indossare la maglia del Besiktas” - Tammy Abraham è sbarcato a Istanbul ed è ormai pronto ad iniziare la nuova avventura con la maglia del Besiktas. Si legge su msn.com

Abraham al Besiktas: l'annuncio social e i dettagli dell'accordo con la Roma - L'attaccante, in prestito al Milan nell'ultima stagione, è in viaggio verso la Turchia per legarsi al suo nuovo club ... Segnala msn.com