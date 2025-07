Inter nuovo colpo di scena | Thuram attacca Lautaro sono ai ferri corti

L’atmosfera nell’Inter si fa sempre più tesa: tra eliminazioni, zero titoli e tensioni interne, il gesto di Thuram contro Lautaro rischia di essere solo l'ultimo di una lunga serie di scontri. Lo spogliatoio, ormai una vera e propria polveriera, sembra non trovare pace. Ma cosa succederà ora? La stagione potrebbe riservare ulteriori colpi di scena, lasciando i tifosi col fiato sospeso e il cuore in apprensione.

Lo spogliatoio dell'Inter è sempre più una polveriera: adesso è tutti contro tutti, il gesto di Marcus Thuram contro Lautaro è clamoroso L'eliminazione per mano della Fluminense al Mondiale per Club e l'ufficialità e la certezza di chiudere una stagione con zero titoli non sono le peggiori notizie del gioco in casa Inter. Se la squadra è arrivata stanca e scarica all'appuntamento intercontinentale, con Cristian Chivu che ha appena preso in mano le redini del club, sono altre le preoccupazioni in Viale della Liberazione. La "bomba" è scoppiata con le parole nette e decise di Lautaro Martinez e del presidente Marotta che a caldo dopo il ko con la Fluminense e l'eliminazione, avevano parlato della situazione di Hakan Calhanoglu.

