Zonawrestling.net - Jordynne Grace: “La Partnership WWE/TNA? Va dato merito a Naomi”

Leggi su Zonawrestling.net

Come sappiamo WWE ehannovita ad una solidae in questi ultimi mesi abbiamo talenti NXT apparire agli showe talentiapparire in WWE. Recentemente la notizia che le due federazioni hanno siglato un accordo pluriennale grazie al quale questaè diventata ancora più solida. Ebbene, secondose tutto ciò è stato possibile va.Il ruolo diTramite un post sui social, un fan ha espresso l’opinione per cui si dovrebbe dare credito ase latra WWE eè dovuta realtà.ha visto il post e ha confermato che anche lei la pensa così: “Senza di lei tutto ciò non sarebbe stato possibile”. Ricordiamo chelasciò la WWE nel corso del 2022 andandosene sbattendo la porta insieme a Sasha Banks.